Жителю Тверской области грозит пожизненный срок за закладки наркотиков в Липецке

В Липецке будут судить жителя Тверской области за сбыт и покушение на сбыт наркотиков. 27-летнего мужчину задержали в марте 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, он прибыл в Липецк, чтобы через закладки распространить крупную партию "синтетики". В его сумке полицейские нашли более 1,2 кг наркотиков, расфасованных в 32 полимерных пакетика.

Перед задержанием злодей успел спрятать 6 закладок в лесу. Каждую он сфотографировал и отправил куратору. Все свертки полицейские также обнаружили и изъяли. На время предварительного следствия мужчину заключили под стражу. Его действия квалифицировали по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.