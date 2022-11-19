В Липецке арестовали курьера, забравшего у обманутых пенсионеров почти 600 тысяч рублей

В Липецке задержали курьера, который забирал деньги у обманутых мошенниками пенсионеров. Днем 8 ноября в полицию города обратились пожилые липчане. Им позвонили неизвестные под видом сотрудников органов и сообщили, что их родственники устроили ДТП. Доверчивые горожане согласились заплатить, лишь бы выручить своих близких. Так, 76-летний мужчина отдал курьеру 400 тыс. рублей, а две 84-летние женщины - по 190 тыс. рублей.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее несудимый житель Московской области. Он признался, что специально приехал в регион "подработать". Деньги пенсионеров он переводил на счета "работодателя", а себе оставлял 10% от суммы.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Молодого человека заключили под стражу. Правоохранители устанавливают остальных участников преступной схемы.