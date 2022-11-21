Липчанин угрожал убить сотрудницу пункта выдачи из-за неполученного заказа

В отдел полиции Липецка обратилась 19-летняя администратор пункта выдачи заказов. Она сообщила, что к ним пришел мужчина и начал требовать свою посылку. Сотрудница пояснила, что она еще не пришла. Тогда неизвестный достал нож и начал угрожать липчанке. Она сразу позвонила в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на место происшествия прибыл участковый Константин Боков. Он задержал нарушителя и доставил его в дежурную часть. Злодеем оказался 52-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ "Угроза убийством".

Всего в период с 12 по 18 ноября участковые уполномоченные раскрыли 43 преступления. Из них 16 - причинение вреда здоровью либо угроза убийством, 3 - уклонение от административного надзора, 1 - в сфере миграции.