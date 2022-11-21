В Липецке 20-летнего парня осудят за истязание мужчины, труп которого нашли в мусорном баке

В Липецке завершили расследование уголовного дела об истязании мужчины, труп которого нашли в мусорном баке. Обвиняемый - 20-летний парень. Ему вменили ч.1 ст.117 УК РФ "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями".

По данным следствия, вечером 24 июня пьяный липчанин умышленно причинял боль 30-летнему оппоненту, который тоже был под градусом. В итоге злодей затолкал его в мусорный контейнер, а спустя время вернулся и перевернул бак.

О чудовищном инциденте в полицию сообщили очевидцы. Когда правоохранители прибыли на место, несчастный скончался. Напомним, что по данным экспертов, мужчина умер от алкогольного отправления.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый во всем признался и написал явку с повинной. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения. Затем его передадут в суд.