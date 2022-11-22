В Липецк привезли мироточивую икону Пресвятой Богородицы

В Липецк привезли чудотворную икону Пресвятой Богородицы Фото: Липецкая митрополия

В понедельник 21 ноября в Липецк привезли чудотворную мироточивую икону Пресвятой Богородицы "Умягчение злых сердец". Ее встретил митрополит Липецкий и Задонский Арсений в кафедральном соборе Рождества Христова. Как сообщили в пресс-службе липецкой митрополии, перед образом Царицы Небесной совершили чин молебного пения с присовокуплением запевов Небесным Бесплотным Силам.

- В течении целой седмицы все те, кто печалится и беспокоится о своих близких на поле брани, смогут прийти, чтобы поклониться святому образу и излить свои прошения и воздыхания, - обратился к прихожанам митрополит. - Надеюсь, они будут результативны для каждого, ибо и в настоящую минуту мы видим, какое чудо являет нам через свою икону Царица Небесная.

Чудотворная икона пробудет в областном центре до 28 ноября. Липчане и гости города смогут поклониться святыне в кафедральном соборе Рождества Христова с 7.00 до 19.00.