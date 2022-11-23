В перевернувшейся Газели под Липецком пострадал 38-летний водитель

Под Липецком перевернулась Газель Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 22 ноября в Усманском районе Липецкой области Газель вылетела в кювет. Машина перевернулась. ДТП случилось на автодороге село Девица - Никольские выселки. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 38-летний водитель в больнице.

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