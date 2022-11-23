Фольксваген сгорел на трассе под Липецком

Во вторник 22 ноября в Липецкой области сгорел Фольксваген. Автомобиль вспыхнул в Хлевенском районе на 440 км трассы М-4 «Дон». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 спасательных расчета. Вырвать машину из лап пламени не удалось.

В тот же день в деревне Софьино Добринского района загорелась кирпичная баня. На месте работали 2 пожарных отделения и доброволец. Пострадала внутренняя отделка строения и вещи на площади 48 кв.м.

В Липецке в доме на улице Жуковского подгорела пища. Тот же неприятный инцидент случился в многоэтажке по улице Водопьянова. В доме по улице Угловая произошло короткое замыкание без последующего горения. А в пятиэтажке в Ельце загорелся мусор. С огнем справились до приезда пожарных.