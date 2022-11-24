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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 7:18

Жителю Липецкой области, который на ходу обокрал грузовик, грозит до 5 лет тюрьмы

Мужчина похитил матрасы для санок и снегокаты
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мужчина украл снегокаты и матрасы для санок

Мужчина украл снегокаты и матрасы для санок

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области будут судить мужчину, обокравшего грузовик на ходу. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 42-летний житель села Гнилуша Задонского района вместе с двумя подельниками вытащили лобовое стекло легковушки, чтобы можно было ближе подобраться к фуре.

На трассе они подъехали к большегрузу. Подозреваемый выбрался на капот машины и перекусил пластиковую пломбу двери прицепа. Он залез внутрь и начал перекидывать груз своим напарникам. Злодеи забрали 10 матрасов для санок и 7 игрушек-снегокатов. Общая стоимость похищенного - 30 607 рублей.

Действия мужчины квалифицировали по ч.3 ст.30, ч.2 ст.158 УК РФ "Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы. Полицейские ищут подельников. Уголовное дело направили в суд.