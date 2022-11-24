Наркодилер получил 11 лет колонии за закладки в Липецке

В Липецке вынесли приговор 26-летнему наркодилеру. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков через Интернет и другие ресурсы группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Суд установил, что гражданин Узбекистана прибыл в Россию в порядке трудовой миграции. В мессенджере он списался с неизвестными и решил распространять наркотики через закладки.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, полицейские задержали мужчину 24 февраля в садоводческом товариществе "Металлург-2". У него изъяли 5,51 г наркоктиков, в составе которых был героин. А в телефоне нашли 117 фотографий с обозначением мест закладок в Липецке.

Подсудимый вину не признал, сказав, что покупал запрещенные вещества для себя. Однако, доказательства говорили об обратном. Суд приговорил мигранта к 11 годам исправительной колонии строгого режима.