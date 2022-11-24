Жителю Липецкой области грозит до 3 лет тюрьмы за вывих плеча жены

В Липецкой области будут судить 35-летнего мужчину за насилие над супругой. Прокурор Усманского района утвердил обвинительный акт по делу по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья".

Вечером 15 июня пьяный отец троих малолетних детей поругался с женой. Он схватил ее за правую руку и стал выкручивать. Женщина не стала терпеть такое отношение и обратилась в полицию. У нее диагностировали закрытый вывих правой плечевой кости. Эксперты оценили это как вред здоровью средней тяжести.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, жителю района грозит до 3 лет лишения свободы.