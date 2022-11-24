В Липецке осудят 30-летнего мужчину, который до смерти забил собутыльника

В Липецке будут судить 30-летнего мужчину за смертельное избиение гостя. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, 6 июля липчанин выпивал в компании 52-летнего знакомого. Они поругались и хозяин квартиры избил приятеля. Он не менее 3 раз ударил его кулаком по голове и лицу, а также ногой по голове. Затем он выгнал собутыльника. Несчастный скончался дома в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Его бездыханное тело обнаружил сосед.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, после предъявления улиц злодей признал вину. Он пояснил, что избил знакомого, так как тот оскорбил его сожительницу. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовное дело направили в суд.