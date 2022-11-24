Долгострой на Набережной в Липецке продали на торгах почти за 104 миллиона

В Липецке продали долгострой в районе Набережной по улице 50 лет НЛМК. Торги завершились 18 ноября. Победителем аукциона стала городская строительная компания, которая возводит жилые и нежилые здания. Изначальная цена лота была 102,9 млн рублей. В ходе торгов ее подняли до 103,9 млн рублей.

Недострой расположен на участке площадью 37 395 кв.м в зоне делового общественного и коммерческого назначения. Его степень готовности, согласно документам, составляет 20%. Изначально там собирались строить ТРЦ, однако все, что смогли сделать - это "коробка" в 2 этажа. В 2020 году Октябрьский районный суд изъял долгострой у владельца, который должен был завершить строительство, но не успел.