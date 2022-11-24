Липчанин Иван Агафонов стал призером Кубка России по самбо

Елецкий самбист выиграл три встречи болевым приёмом и уступил лишь в поединке за выход в финал. Фото из телеграм-канала Спорт48.

На коврах Международной академии самбо в борьбе за призовые места сошлись около 400 спортсменов со всей страны. Спортсмен ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив», мастер спорта международного класса Иван Агафонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг. Елецкий самбист выиграл три встречи болевым приёмом и уступил лишь в поединке за выход в финал. Поздравляем Ивана и его тренера Владимира Агафонова.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, Дмитрий Якушев из Липецкой области выиграл первенство России по дзюдо.

Тем временем, липецкий ЛКС вылетел из Кубка России. Теперь 26 ноября ЛКС проведет очередной матч чемпионата России в высшей лиге в Архангельске с местным клубом «Поморье». Начало игры в 13:00.