Полиция ищет пострадавших от мошенников кредитного кооператива в Липецке

В Липецке ищут пострадавших от мошенников кредитного кооператива Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полиция ищет пострадавших от кредитно-потребительского кооператива. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с февраля 2019 по апрель 2021 года представители организации брали у клиентов деньги, обещая им выплату высоких процентов. Однако, эти суммы они забирали себе. Известно, что с 4 липчан они получили более 1 млн рублей. Возможно, жертв аферистов еще больше.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Потерпевших от кредитного кооператива просят обратиться в отдел по расследованию преступления в сфере экономики УМВД России по адресу: Липецк, улица Талалихина, 9, кабинет 324. Также можно позвонить по телефону 8(4742)25-92-45.