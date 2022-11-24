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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 13:34

Полиция ищет пострадавших от мошенников кредитного кооператива в Липецке

Аферисты обманули липчан на 1 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке ищут пострадавших от мошенников кредитного кооператива

В Липецке ищут пострадавших от мошенников кредитного кооператива

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полиция ищет пострадавших от кредитно-потребительского кооператива. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с февраля 2019 по апрель 2021 года представители организации брали у клиентов деньги, обещая им выплату высоких процентов. Однако, эти суммы они забирали себе. Известно, что с 4 липчан они получили более 1 млн рублей. Возможно, жертв аферистов еще больше.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Потерпевших от кредитного кооператива просят обратиться в отдел по расследованию преступления в сфере экономики УМВД России по адресу: Липецк, улица Талалихина, 9, кабинет 324. Также можно позвонить по телефону 8(4742)25-92-45.