Подросток с татуировками на руках пропал из интерната под Липецком

В Липецкой области пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области на прошлой неделе пропал подросток. 15 ноября 16-летний Кучеров Даниил Алексеевич ушел из интерната в Ельце по улице Ростовская. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", его местонахождение до сих пор не установили.

Приметы: на вид 16 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, голубые глаза.

Был одет: черная вязаная шапка, черная куртка с капюшоном, черные брюки "джокеры", серые кроссовки.

Особые приметы: татуировка на правой руке в виде собаки, на левой руке крест и облик черта.

Просьба ко всем, кто видел Даниила Кучерова или знает, где он может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта - ppdlip@mail.ru.