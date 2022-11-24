Инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей в Липецкой области с 25 по 27 ноября

В Липецкой области пройдет рейд по нетрезвым водителям Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные в Липецкой области пройдет рейд по пьяным водителям. С 25 по 27 ноября автоинспекторы будут в усиленном режиме выявлять автомобилистов, севших за руль в нетрезвом состоянии. Как уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД России, вместе с дорожными полицейскими в мероприятии поучаствуют народные дружины.

Напомним, что за пьяную езду водителям грозит 30 тыс. рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Чтобы вернуть права, нужно будет сдать экзамен ПДД. Уголовная статья ждет гражданина, который повторно попадется на этом грубом нарушении. Наказание будет более суровым: до 300 тыс. рублей штрафа, либо до 400 часов обязательных работ, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет тюрьмы.