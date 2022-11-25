В Липецке запретили выходить на лед водоемов до весны

Липчанам запретили выходить и выезжать на лед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке запретили выходить на лед водоемов. Соответствующее постановление подписала мэр города Евгения Уваркина. Согласно документу, нельзя выходить и выезжать на лед до апреля 2023 года. По данным службы городской администрации, нарушителям грозит административная ответственность.

Напомним, что категорически запрещено выходить на лед в нетрезвом состоянии, прыгать и бегать по нему, собираться большим количеством людей на одном месте. Водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а потом на середине. Слабые места - у берега, стоков промышленных предприятий, рядом с бьющими ключами и впадающими в реку ручьями.

В случае происшествия звонить по номеру вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.