Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 11:21

В Липецке запретили выходить на лед водоемов до весны

Нарушителям грозит административная ответственность
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанам запретили выходить и выезжать на лед

Липчанам запретили выходить и выезжать на лед

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке запретили выходить на лед водоемов. Соответствующее постановление подписала мэр города Евгения Уваркина. Согласно документу, нельзя выходить и выезжать на лед до апреля 2023 года. По данным службы городской администрации, нарушителям грозит административная ответственность.

Напомним, что категорически запрещено выходить на лед в нетрезвом состоянии, прыгать и бегать по нему, собираться большим количеством людей на одном месте. Водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а потом на середине. Слабые места - у берега, стоков промышленных предприятий, рядом с бьющими ключами и впадающими в реку ручьями.

В случае происшествия звонить по номеру вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.