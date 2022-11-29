В смертельном ДТП КамАЗ вылетел в кювет и врезался в опору моста под Липецком

В ДТП с КамАЗом под Липецком погиб мужчина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 28 ноября в Липецке на улице Ковалева Сузуки сбил 37-летнюю женщину. Ее с травмами доставили в больницу. Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем иномарки находился 51-летний мужчина.

Тогда же в областном центре на автодороге Липецк-Грязи в кювет вылетел Форд. 59-летний водитель не справился с управлением, машина перевернулась. Автомобилист погиб.

В Задонском районе на трассе М4 "Дон" КамАЗ съехал в кювет и врезался в опору моста. 57-летний водитель получил травму. А его 51-летний пассажир скончался на месте.

В Краснинском районе на трассе Становое-Троекурово-Лебедянь 22-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 врезалась в стоящий автогрейдер. Она в больнице.