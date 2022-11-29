Под Липецком за оскорбление судьи москвичка попала под уголовную статью

В Липецкой области москвичку обвиняют в оскорблении судьи. Ее действия квалифицировали по ч.2 ст.297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия». Наказание - до 200 тыс. рублей штрафа, либо до 480 часов обязательных работ, либо до 2 лет исправительных работ, либо арест до 6 месяцев.

По данным следствия, 27 июля 31-летняя женщина присутствовала на заседании, где ее отца судили за административное правонарушение. Когда мужчину признали виновным, москвичка публично оскорбила судью, чем подорвала авторитет судебной власти.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователь собрал достаточно доказательств, и уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения. Затем его передадут в суд.