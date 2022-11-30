3 улицы останутся без света и 14 без воды в Липецке 1 декабря

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 1 декабря в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Юношеская, 50; Советская, 66; Елецкое шоссе, 6. Также свет погаснет в садоводческих товариществах Коммунальщик, Светлана и Тепличное. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице Яна Фабрициуса, 17; проспекту Победы, 130; бульвару Есенина, 6, 8, 10, 14; проспекту 60-летия СССР, 23а.

На этот же период времени краны пересохнут в селе Сырское по улице Пролетарская, 80, а также в частном секторе: улицы Железнякова, Совхозная, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Полевая, Боевой проезд.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей и по адресам: Яна Фабрициуса, 17; проспект Победы, 130; бульвар Есенина, 4; Пролетарская, 80. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.