Непристегнутый пассажир Форда погиб в ДТП под Липецком

Форд перевернулся под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 30 ноября в Липецке 34-летний водитель Лады Ларгус сбил 36-летнюю женщину. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ковалева. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, липчанка получила травму. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили долечиваться домой.

В тот же день в Липецком районе на трассе Липецк-Данков перевернулся Форд. По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением. Парня положили в больницу. А его 47-летний пассажир, который не был пристегнут, погиб на месте.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 2 359 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 6 человек. Еще 56 проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 2 076 раз превысили скорость.