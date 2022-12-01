Жилой дом, ВАЗ и гараж горели в Липецкой области

Пожар в селе Куликово Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 30 ноября в Липецкой области вспыхнул жилой дом. Пожар случился в поселке Рошинский Чаплыгинского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 спасательных расчета и 2 добровольца. Итог – пострадал чердак на площади 2 кв.м.

В селе Студеные Выселки Липецкого района сгорел ВАЗ-2114. А в Данкове на улице Кирова полыхал кирпичный гараж. На месте работали 2 пожарных от-деления. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил 3 кв.м. площади крыши строения.

В селе Куликово Усманского района вспыхнула надворная постройка из газосиликата. Аналогичное происшествие за зафиксировали в селе Вязовое Долгоруковского района. К счастью, никто из людей не пострадал.