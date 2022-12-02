Мемориальному комплексу на Соколе в Липецке вернут исторический облик в 2023 году

Мемориальный комплекс на Соколе в Липецке обновят в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке мемориальному комплексу у Сокольского кладбища вернут исторический облик. Городской департамент градостроительства и архитектуры представил доработанный проект. Так, на мемориальной стене появятся надпись «Вечная слава героям 1941-1945», барельеф Скорбящей матери и таблички с именами липчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Работы планируют выполнить в 2023 году.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, комплекс ремонтировали в прошлом году. Но результат не устроил местных жителей. Они попросили вернуть объемные буквы и изображение женщины. Сам монумент построили в 1965 году. В 1982 году установили стену Скорбящей матери. Территорию памятника Героям на Сокольском кладбище обновили только в 2021 году.