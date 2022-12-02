Липчанин, чью квартиру якобы забрали "черные риелторы", погиб от отравления алкоголем

Житель Липецка стал жертвой «черных риелторов». В соцсетях и ряде СМИ написали, что мужчина переоформил квартиру на незнакомца, а потом его якобы убили. Об этом заявил отец погибшего.

Как сообщили vesti-lipetsk.ru в пресс-службе регионального СКР, липчанин действительно умер, но, по предварительным данным, от отравления алкоголем. В его крови эксперты обнаружили более 4 промилле. Тело несчастного нашли на строительной площадке. Повреждения на нем, по мнению специалистов, не имеют отношения к смерти.

Следователи установили, что за 9 дней до смерти мужчина переписал квартиру. Родственники же пытаются через арбитражный суд признать сделку недействительной. Известно, что с самого детства отец не общался с сыном.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР. – Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову представить подробный доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах.