Жители 5 улиц Липецка останутся без холодной воды 3 декабря

В субботу 3 декабря в Липецке отключат холодную воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Студеновская, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47; 9 января, 1а, 2/1, 2а, 4, 8; Доватора, 16, 16а, 59, 61; Крылова, 63, 63а.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители дома №80 по улице Пролетарская в селе Сырское. Воду подвезут к зданию. Также липчане смогут набрать воду по адресам: Доватора, 59; Карьерная, 2.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. После окончания работ вода может быть мутной. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской РВК-Липецк по телефонам: 175 и 236-175.