На сбившего пешехода и скрывшегося в места ДТП водителя в Липецке завели уголовное дело

В Липецке водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке сотрудники ДПС задержали водителя, скрывшегося с места аварии. Так, 27 ноября у дома по проспекту 60 лет СССР неизвестный сбил женщину, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу. 44-летнюю липчанку с различными травмами положили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автоинспекторы установили водителя - 36-летнего мужчину. А на его автомобиле Рено обнаружили характерные повреждения. В итоге липчанин признался, что наехал на пешехода и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения". Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы.