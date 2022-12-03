Росгвардейцы проверили 200 владельцев оружия в Липецкой области в ноябре

Росгвардейцы провели профилактический рейд по контролю за оборотом оружия в Липецкой области. С 1 по 30 ноября они проверили 200 владельцев "огнестрелов".

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники выявили 28 нарушений - по всем фактам составили административные протоколы. Изъяли и добровольно сдали 24 единицы гражданского оружия.

Напомним, что находиться оружие может только у законного владельца при наличии разрешения. Его потеря влечет административную и уголовную ответственность. Оружие необходимо хранить в запирающихся сейфах или металлических шкафах. Носить газовое оружие и ограниченного поражения следует в кобуре. Запрещено оставлять пистолет в автомобиле.

Также росгвардейцы проверили 32 частных охранных предприятия области.