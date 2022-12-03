Липецкие волейболистки с десятой попытки одержали первую победу в сезоне-2022/23

10 декабря в 11-м туре наши девушки сыграют дома с калининградским «Локомотивом». Начало встречи в 17:00. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Сегодня, 3 декабря, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 10-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался в Нижнем Новгороде с местной «Спартой». Гости на протяжении всей игры вели в счете, и в конечном итоге добились первой победы в этом розыгрыше. Выиграв стартовый сет 27:15, липчанки легко отдали второй – 15:25. Затем они снова вышли вперед – 25:16. А четвертую партию проиграли еще крупнее – 10:25. К счастью, в заключительном сете дожали соперниц – 18:16 и 3:2 по сумме.

После сегодняшнего игрового дня с 24 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагается «Ленинградка» (22). «Липецк» с четырьмя баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 10 декабря в 11-м туре наши девушки сыграют дома с калининградским «Локомотивом» (пятое место, 21 очко). Начало встречи в 17:00.