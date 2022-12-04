Жителя Липецкой области осудят за попытку дать взятку полицейскому

52-летнего жителя Усмани обвиняют в попытке дать взятку полицейскому. Следователи завершили расследование уголовного дела.

Как выяснили силовики, вечером 28 октября мужчина ехал на машине и устроил ДТП в окрестностях села Бочиновка. Чтобы избежать ответственности, виновник скрылся с места аварии. Однако полицейские нашли его в селе Красный Кудояр. Пьяного водителя остановили на улице Садовой и отстранили от управления транспортом. При оформлении протоколов находившийся в патрульном автомобиле нарушитель предложил правоохранителю 30 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Полицейский от денег отказал и обратился к следователям.

В ходе расследования мужчина признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.