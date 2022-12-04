Кому в Липецке отключат воду и электричество 5 декабря

«РВК-Липецк» продолжает ремонтные работы в городе. Из-за этого некоторым потребителям ограничат подачу холодной воды 5 декабря. Ресурса не будет с 10:00 до 20:00 по адресам:

- ул. Плеханова, 70а, 78, 80, 82, 84 (подвоз воды - Интернациональная, 57);

- ул. К. Цеткин, 55 (подвоз здесь же).

Дополнительная информация по номерам: *175, 236-175.

Кроме того, 5 декабря пройдут работы на электросетях. С 09:00 до 17:00 подачу электроэнергии приостановят жителям:

- ул. Исполкомовская; ул. Ударников, д. 27а; с. Подгорное, ул. Заводская, д.110а, д.18, д. 42а, д. 42б; с. Подгорное, ул. Крайняя; ул. Подгоренская, д. 16, д. 4, д. 51; СНТ «Трубник», СНТ «Мичурина», СНТ «Весна»; ш. Елецкое, д. 6; ул. Юношеская, д. 50; ул. Коммунистическая, д. 24; ул. Садовая.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.