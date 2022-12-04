Липчанин познакомился с женщиной у подъезда и украл у нее пакет с 85 тысячами рублей

История произошла в прошедшем июле. 50-летняя липчанка поругалась со своим сожителем. Собрала вещи и решила уйти к матери. Женщина вышла из квартиры и направилась в парк, возле дома культуры на площади Франценюка. Успокоившись, липчанка вернулась домой, но дверь ей никто не открыл. Тогда она снова пошла на улицу, у подъезда она встретила незнакомого ей мужчину. Потерпевшая предложила ему вместе выпить. Пока женщина заказывала пиво, она попросила случайного знакомого подержать ее пакет с вещами. После оплаты покупки женщина обернулась и обнаружила, что мужчина пропал вместе с ее пакетом. Липчанка обратилась с заявлением в полицию, ведь в пакете находились 85 тысяч рублей, телефон и документы. Общая сумма ущерба составила 93 000 рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, под подозрение попал 49-летний горожанин. Он полностью признал вину и раскаялся. 15 000 рублей обвиняемый потратил на личные нужды. Остальное похищенное имущество изъяли правоохранители.

Расследование уголовного дело уже закончено. Его направили в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.