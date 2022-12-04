Липецкие хоккеисты в третий раз проиграли «Тамбову»

У «Липецка» 18 очков и седьмое промежуточное место. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» встречался с МХК «Липецк». После спокойного начала встречи хозяевам понадобилось всего 23 секунды, чтобы добиться задела в две шайбы. На 14-й минуте поочередно гостей огорчили Ефим Быстров и Иван Русинович. Перед первым перерывом Матвей Коковин отыграл одну шайбу.

Игра в догонялки продолжилась и во втором периоде. На каждый точный бросок мичуринцев липчане отвечали своим, и все же преимущество после двух третей игры возросло до двух шайб (5:3). По разу тамбовчан огорчили – Ярослав Хараб (28-я, 2:3) и Федор Попов (35-я, 3:4).

Интрига вернулась на 42-й минуте, когда Коковин оформил дубль. Но на большее гостей не хватило. Точку же на 59-й минуте поставил Иван Климкин - 6:4 в пользу «Тамбова». Это уже третья победа мичуринского клуба над МХК «Липецк» в этом сезоне.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 36 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут пензенский «Дизелист» (30) и саратовский «Кристалл» (27). У «Липецка» 18 очков и седьмое промежуточное место. Теперь сегодня, 4 декабря, в Мичуринске состоится повторный матч. Начало игры в 13:00.