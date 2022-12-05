73-летний пенсионер за рулем ВАЗа врезался в дорожное ограждение в Липецке

ВАЗ врезался в дорожное ограждение под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 3 декабря На трассе Липецк-Данков Липецкого района ВАЗ-2107 врезался в дорожное ограждение. 73-летний водитель легковушки не справился с управлением, из-за чего и случилось ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадала 68-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу.

В тот же день на улице Стаханова столкнулись Пежо и Лада Гранта. Помощь медиков понадобилась 15-летней девушке из отечественного автомобиля. Врачи осмотрели ее и отпустили домой.

В воскресенье 4 декабря в Добровском районе на трассе Доброе-Большой Хомутец 51-летний водитель Ниссана влетел в дерево. Мужчину с травмой доставили в больницу. А на трассе Вербилово-Боринское Дэу-Нексия съехала в кювет и перевернулась. Пострадал 39-летний водитель.