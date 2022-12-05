Более 32 кг мефедрона нашли в семейной нарколаборатории под Липецком

Липецкие полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ накрыли нарколабораторию. Запрещенные вещества изготавливала семейная пара в Добровском районе, причем в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, организатором подпольной лаборатории выступил 41-летний житель ближнего зарубежья. Он установил на придомовом участке 2 строительных вагончика с холодильными камерами, прессовальными станками, магнитными мешалками и вентиляцией. В месяц такая лаборатория может изготовить до 50 кг запрещенных веществ.

Там он и производил мефедрон вместе с 39-летней сожительницей. Правоохранители изъяли 32 кг 820 г наркотиков, а также канистры, бутылки с кислотой, химические реагенты. Пара распространяла свой товар через тайники-закладки в Липецкой области.

Злодеев арестовали. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере". Наказание - вплоть до пожизненного лишения свободы.