Пожарные спасли из горящего сарая под Липецком 11 голов скота

Под Липецком пожарные тушили сарай Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 3 декабря в Елецком районе Липецкой области загорелся кирпичный сарай. Пожар вспыхнул в поселке Маяк по улице Луговая. На месте работали 3 спасательных расчета. И хотя постройка сгорела, пожарные спасли 11 голов скота.

В тот же день в селе Волотово Лебедянского района вспыхнула зерносушилка. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 4 спасательных отделения и 2 добровольца. Итог – сгорели зерновые остатки на площади 5 кв.м.

В Липецке 5 пожарных частей тушили квартиру в доме по улице Крупской. Там пламя повредило внутреннюю отделку на площади 15 кв.м. Во всех комнатах закоптило стены.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру "112".