В Липецке из горящего дома эвакуировали 15 жильцов, пострадал 43-летний мужчина

В воскресенье 4 декабря в Липецке загорелась квартира в 10-этажном доме по улице Белана. К месту происшествия стянулись 5 спасательных расчетов и автолестница. Огонь повредил внутреннюю отделку помещений и вещи на площади 25 кв.м. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пожарные эвакуировали 15 жильцов, спасли 8 человек. Пострадал 43-летний мужчина. Он в больнице.

В Ельце в поселке Электрик вспыхнул цех по производству литиевых аккумуляторов. С пламенем боролись 8 спасательных отделений. В пожаре пострадало оборудование на площади 10 кв.м.

В селе Желтые Пески под Липецком сгорели 2 бани с пристройками и гараж. В садоводческом товариществе «Металлург-4» - кирпичный домик на 7-ой линии. В пожаре в садовом домике в Грязинском районе пострадал 76-летний пенсионер. Его госпитализировали.