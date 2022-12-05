До 18 градусов мороза в Липецкой области в ночь на 6 декабря

В Липецке морозно и без снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 6 декабря в Липецкой области ожидается небольшая облачность. Синоптики обещают без снега. Ночью от 13 до 18 градусов мороза. Днем столбик термометра в регионе опустится до -10 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 768 мм рт.ст.

В среду 7 декабря в Липецке будет ясно и сухо. В темное время суток температура воздуха составит 8 градусов со знаком минус. Днем в областном центре до 5 градусов ниже ноля. Ветер юго-восточного направления 12-14 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт.ст.

Долгота дня - 7 часов 49 минут. Восход в 8.17. Солнце опускается за горизонт в 16.07. Луна растущая.