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НовостиОбщество5 декабря 2022 15:25

8 улиц Липецка останутся без света, а 6 без холодной воды во вторник 6 декабря

Воду подвезут к местам отключений
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке отключат свет и воду

В Липецке отключат свет и воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 6 декабря в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без элетроэнергии останутся жители улиц Звездная, 5-8, 6/2, 8/2, 8а; Филипченко, 13, 15, 16; Садовая; Юношеская, 50; Ангарская; Исполкомовская; Ударников, 27а; Елецкое шоссе, 6. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0-220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Неделина, 51, 51а; Фрунзе, 30, 32, 34; Коммунальная, 10, 12.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улица Баумана, 90-212; переулок Курчатова, Теплый.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к переулку Теплому, а также к дому №30 по Фрунзе и №51 по Неделина. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.