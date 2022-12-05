8 улиц Липецка останутся без света, а 6 без холодной воды во вторник 6 декабря

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 6 декабря в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без элетроэнергии останутся жители улиц Звездная, 5-8, 6/2, 8/2, 8а; Филипченко, 13, 15, 16; Садовая; Юношеская, 50; Ангарская; Исполкомовская; Ударников, 27а; Елецкое шоссе, 6. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0-220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Неделина, 51, 51а; Фрунзе, 30, 32, 34; Коммунальная, 10, 12.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улица Баумана, 90-212; переулок Курчатова, Теплый.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к переулку Теплому, а также к дому №30 по Фрунзе и №51 по Неделина. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.