В Липецке в ДТП пострадали водитель и пассажирка вылетевшего в кювет Ниссана

В Липецке Ниссан вылетел в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 5 декабря в Липецке неизвестный сбил 20-летнюю девушку. Авария произошла на улице Гагарина. Липчанка получила травмы. Ей понадобилась помощь медиков. Водителя, уехавшего с места ДТП, ищут.

На улице Докучаева Ниссан вылетел в кювет. Предварительно, 65-летний водитель не справился с управлением. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадал сам мужчина и его 54-летняя пассажирка.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 2 679 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 7 человек - их привлекли к административной ответственности. Еще 60 не пристегнулись. Водители 2 443 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 11 аварий, в которых никто из людей не пострадал.