Тонна растительного масла и склад сгорели в пожаре под Липецком

В пожаре под Липецком сгорел склад с растительным маслом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 5 декабря в Чаплыгинском районе Липецкой области загорелся склад. В село Дубовое стянулись 4 спасательных расчета и 5 добровольцев. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил складское помещение на площади 225 кв.м., а также 1 тонну растительного масла. Пожарные успели спасти 4 сельхозмашины.

В тот же день в Липецке вспыхнула квартира в 5-этажке. Сгорели вещи на площади 2 кв.м. В селе Казинка Грязинского района сотрудники МЧС тушили нежилой шлаковый дом. Пламя повредило внутреннюю отделку помещений на площади 20 кв.м., а также 30 кв.м. крыши. В селе Новое Дубовое Хлевенского района тоже горел дом. Там пострадала внутренняя отделка и вещи на площади 58 кв.м.