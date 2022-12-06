Липецкие бойцы в зоне СВО попросили беспилотники, тепловизоры и ночные прицелы

Губернатор Липецкой области посетил бойцов в зоне СВО Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Губернатор Игорь Артамонов прибыл в формирование в зоне СВО, где служат липецкие парни и мобилизованные из Владимира. В своем телеграм-канале он написал, что у парней все неплохо. Закончились трудности первого времени, питания хватает.

- Начали печь свой хлеб, организован быт, - рассказал глава Липецкой области. - Понятное дело – не санаторий, но и никакой катастрофы нет. По еде – даже просят не привозить. Лучше оборудование и тёплые вещи.

Липчанам доставили гуманитарный груз - два новых УАЗа, оборудование для разведчиков и мобилизованных, дизельные генераторы, теплые зимние вещи, продукты и предметы первой необходимости. Бойцы попросили беспилотники, тепловизоры и ночные прицелы. Губернатор ответил, что эти вопросы будут решать. Закупки скорректируют исходя из потребностей.