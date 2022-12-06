Житель Липецка украл из кассы магазина 41000 рублей

В Липецке задержали подозреваемого в краже денег из кассы сетевого магазина. Полицейские выяснили, что 49-летний мужчина зашел в торговый зал под видом покупателя. Когда сотрудники отошли, он взял из кассы более 41 тыс. рублей, а потом скрылся. Его действия попали в объектив камеры видеонаблюдения.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, злодея задержали. Похищенные деньги он уже потратил. Также липчанина подозревают в краже из автомобиля. В октябре он забрал барсетку с документами из салона Лады Калины, припаркованной во дворе по улице Космонавтов. Сумма ущерба - 8 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 и 2 чт.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.