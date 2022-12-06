21 случай гриппа выявили в Липецкой области за неделю

Липчане болеют ОРВИ и гриппом Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 28 ноября по 4 декабря в Липецкой области выявили 10 360 случаев ОРВИ. Это на 22,4% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших 58,7% - дети до 14 лет. 21 житель Липецкой области заразился гриппом А. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, у 211 пациентов диагностировали COVID-19.

В Липецке ОРВИ заболели 7 152 человека. Из них 17 случаев гриппа. Показатель заболеваемости увеличился на 21,2%. У пациентов в 21,5% случаев выявили грипп, 17% - метапневмовирусы, по 6% - парагрипп и микст-инфекцию, 5% - аденовирусы, 4% - риновирусы и сезонные коронавирусы.

Липчан просят соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать мест скопления людей, вести здоровый образ жизни. При первых признаках заболеваниях следует обратиться к врачу.