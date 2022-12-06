Соцконтракт и горячее питание: в Липецкой области ввели новые меры поддержки семей участников СВО

Депутаты Липецкого облсовета приняли новые меры социальной поддержки семей участников СВО. Детям, посещающим группы продленного дня, предоставят бесплатное горячее питание. Ожидается, что за льготой обратятся около 300 человек.

Социальные выплаты на питание получат студенты-очники училищ, колледжей, профтехучилищ. Также члены семей участников спецоперации смогут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Срок обучения - не более полугода. Как сообщили в пресс-службе облсовета, на эти цели в бюджет региона на 2023 год заложили 1 млн 800 тыс. рублей.

Также родственники бойцов могут получить соцконтракт на преодоление сложной жизненной ситуации. Его период действия - от 3 до 6 месяцев. Выплату в 12 593 рубля будут выплачивать ежемесячно. Здесь речь идет о семьях с ребенком до 3 лет или с ребенком-инвалидом. Заявления принимают в органах соцзащиты.