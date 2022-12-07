200 тысяч коров проверили на туберкулез в Липецкой области за 11 месяцев

В Липецкой области проверяют крупный рогатый скот на туберкулез Фото: архив КП

В Липецкой области проверяют крупный рогатый скот на туберкулез. За 11 месяцев 2022 года ветеринары исследовали более 200 тыс. коров и быков. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии, территория области является благополучной по туберкулезу этих животных. При этом ситуация остается на особом контроле ведомства.

Туберкулез – инфекционная, хронически протекающая болезнь, для которой характерны поражения органов дыхания и тканей с образованием в них туберкулов. Для профилактики заболевания владельцам животных рекомендуют согласовывать с органами ветеринарной службы покупку, продажу и сдачу на убой рогатого скота, регистрировать животных, проводить карантинирования, сообщать в ветеринарную службу обо всех случаях заболевания.