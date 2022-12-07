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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 6:44

19-летняя девушка скончалась в реанимации после ДТП в Липецке

Липчанку сбила иномарка на проспекте 60 лет СССР
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 6 декабря в Липецке насмерть сбили 19-летнюю девушку. Трагичное ДТП случилось вечером на проспекте 60 лет СССР. 20-летний водитель Нексии вне пешеходного пешехода наехал на липчанку. Ее с травмами доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, несчастная скончалась в реанимации.

Еще одна авария с пешеходом случилась на улице Водопьянова областного центра. 36-летняя женщина за рулем Ауди на «зебре» без светофора наехала на 72-летнюю пенсионерку. Старушку положили в больницу.

В Грязинском районе на трассе Новая Жизнь-примыкание к автодороге Орел-Тамбов столкнулись Фольксваген, Шкода и Рено. Пострадал 29-летний пассажир последней иномарки. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.