11-летний мальчик и женщина пострадали в пожаре в доме под Липецком

В Липецкой области горел жилой дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью 7 декабря в Липецкой области загорелся жилой дом. Пожар случился в селе Талицкий Чамлык Добринского района. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с пламенем боролись 2 спасательных расчета и доброволец. Огонь уничтожил веранду, крышу дома на площади 10 кв.м. и внутреннюю отделку помещений на площади 10 кв.м. Пострадали 44-летняя женщина и 11-летний мальчик.

Накануне 6 декабря селе Хрущево Подлесное Данковского района полыхал деревянный дом с мансардой. На месте работали 3 пожарных отделения и 2 добровольца. Они эвакуировали 1 жильца. Дом полностью сгорел. Спасателям удалось сохранить баню.

В Липецке на улице Меркулова вспыхнула квартира дома. Огонь повредил внутреннюю отделку и вещи на площади 6 кв.м. А в доме на площади Мира подгорела пища.