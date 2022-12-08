Глава СК Бастрыкин поручил начать проверку из-за поста липецкого чиновника о нацистской атрибутике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о чиновнике из Липецкой области, который публично демонстрировал нацистскую атрибутику. На замначальника регионального управления внутренней политики пожаловались липчане. Они написали в группу СК РФ и прикрепили скриншот записи 2011 года из соцсетей мужчины.

- В своем аккаунте он признавался, что в годы обучения в вузе приезжал в учебное заведение на мотоцикле в немецкой каске и с брелоком из железного креста, - сообщили в информационном центре СК России. - Указанные предметы являются нацистскими атрибутами, символизирующими принадлежность к вермахту.

Руководителю регионального СКР Евгению Шаповалову поручили провести проверку по данному факту и представить подробный доклад.