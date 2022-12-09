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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:59

103 бригады энергетиков будут дежурить в непогоду в Липецкой области в выходные

В регионе ожидаются "температурные качели", дождь со снегом и сильный ветер
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

На Липецкую область надвигается непогода. В ближайшие выходные ожидаются дождь с мокрым снегом, ветер до 14 м/с. Температура будет колебаться от -5 до +5 градусов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, энергетики будут работать в режиме повышенной готовности. Отреагировать в случае происшествия готовы 103 бригады в составе 369 человек и 171 машина спецтехники. Они готовы к круглосуточной работе в любых условиях. У них также есть резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 3 Мвт.

Оперативный штаб энергетиков контактирует с МЧС, мониторит обстановку в регионе. Специалисты особенно контролируют работу энергообъектов.

Липчан призывают быть внимательными и осторожными. Напомним, что опасно приближаться к оборванным проводам. О повреждениях можно сообщить диспетчеру Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.