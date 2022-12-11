В Липецке из пункта выдачи заказов украли товаров на 54 тысячи рублей

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В дежурную часть второго отдела полиции Липецка поступило заявление от представителя пункта выдачи интернет-заказов. Сотрудник сообщил о том, что неизвестный похитил товары общей стоимостью более 54 тысяч рублей.

Под подозрение попал 24-летний житель Добринского района. Полицейские установили, что молодой человек сделал заказ запчастей и аксессуаров для автомобиля, а также мужской сезонной одежды через личный кабинет мобильного приложения маркетплейса. При получении заказа парень предоставив менеджеру фиктивный чек об оплате и завладел товаром.

Жителя Липецкой области задержали. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Парню грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.